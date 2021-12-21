الصين تدعو لعمليات اندماج واستحواذ لإنقاذ سوق العقارات

قالت مصادر رسمية إن المنظمين الماليين في الصين باتوا يشجعون على عمليات الاندماج والاستحواذ على مشاريع مطوري العقارات المتعثرين، كحل لإدارة مخاطر السوق بشكل أفضل.

نشر بنك الشعب الصيني ولجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية، بشكل مشترك، إشعارًا مؤخرًا بشأن تقديم خدمات مالية لعمليات الاستحواذ لتسوية مخاطر مشاريع الشركات العقارية الرئيسية، وفقًا لـ "تشاينا سيكيوريتيز جورنال".

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نقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من المنظمين، قولها إن المؤسسات العقارية عالية الجودة يتم حثها على الاندماج والاستحواذ على مشاريع الشركات العقارية التي تعاني من مخاطر في السوق.

وبحسب التقرير، عندما واجهت الشركات العقارية إفلاسًا في الماضي، لم يكن لذلك تأثير كبير على السوق. كان أحد التدابير المفيدة لنزع فتيل المخاطر هو نشاط الاندماج والاستحواذ الذي يستهدف عمليات استحواذ معينة على الأصول.

ونقلت صحيفة تشاينا سيكيوريتيز جورنال عن مصدر مقرب من الهيئة التنظيمية قوله: "في حال عدم تمكن مطور عقارات معين من مواصلة أعماله، يمكن لشركات عقارية أخرى الاستحواذ عليه أو شراء مشاريعه".