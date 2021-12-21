.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الصين تدعو لعمليات اندماج واستحواذ لإنقاذ سوق العقارات

  • الخط
معرض عقاري في الصين
اقتصاد الصين

الصين تدعو لعمليات اندماج واستحواذ لإنقاذ سوق العقارات

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت مصادر رسمية إن المنظمين الماليين في الصين باتوا يشجعون على عمليات الاندماج والاستحواذ على مشاريع مطوري العقارات المتعثرين، كحل لإدارة مخاطر السوق بشكل أفضل.

نشر بنك الشعب الصيني ولجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية، بشكل مشترك، إشعارًا مؤخرًا بشأن تقديم خدمات مالية لعمليات الاستحواذ لتسوية مخاطر مشاريع الشركات العقارية الرئيسية، وفقًا لـ "تشاينا سيكيوريتيز جورنال".

نقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من المنظمين، قولها إن المؤسسات العقارية عالية الجودة يتم حثها على الاندماج والاستحواذ على مشاريع الشركات العقارية التي تعاني من مخاطر في السوق.

بعد حظر ترمب.. "تشاينا موبايل" تتطلع إلى طرح ضخم في شنغهاي أسواق المال أميركا و الصين بعد حظر ترمب.. "تشاينا موبايل" تتطلع إلى طرح ضخم في شنغهاي

وبحسب التقرير، عندما واجهت الشركات العقارية إفلاسًا في الماضي، لم يكن لذلك تأثير كبير على السوق. كان أحد التدابير المفيدة لنزع فتيل المخاطر هو نشاط الاندماج والاستحواذ الذي يستهدف عمليات استحواذ معينة على الأصول.

ونقلت صحيفة تشاينا سيكيوريتيز جورنال عن مصدر مقرب من الهيئة التنظيمية قوله: "في حال عدم تمكن مطور عقارات معين من مواصلة أعماله، يمكن لشركات عقارية أخرى الاستحواذ عليه أو شراء مشاريعه".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
نصائح بسيطة تبقي الشيخوخة بعيدة عنك نصائح بسيطة تبقي الشيخوخة بعيدة عنك
الصحة العالمية متفائلة: أوميكرون قد يسهم في انتصار العالم على كورونا الصحة العالمية متفائلة: أوميكرون قد يسهم في انتصار العالم على كورونا
الأكثر قراءة
الصحة السعودية: تقليص فترة الجرعة المعززة إلى 3 أشهر فقط الصحة السعودية: تقليص فترة الجرعة المعززة إلى 3 أشهر فقط
خيبة أمل.. مزاد على مقتنيات مارادونا جمع هذا المبلغ! خيبة أمل.. مزاد على مقتنيات مارادونا جمع هذا المبلغ!
"قاتل خفي" في مطبخك أقذر من المرحاض!
انتقادات لاذعة للشيف نصرت.. والسبب بيت والدته المتواضع انتقادات لاذعة للشيف نصرت.. والسبب بيت والدته المتواضع
"أكبر مصنع للمخدرات بالأردن".. المحكمة تصدر قرارها
المالكي: الحوثي تعمد مهاجمة المدنيين والمطارات بالسعودية المالكي: الحوثي تعمد مهاجمة المدنيين والمطارات بالسعودية
قبل أن تذهب
مصير وثيقة المرحلة الانتقالية في ليبيا مع الاتجاه لتأجيل الانتخابات.. هل انتهت؟
مصير وثيقة المرحلة الانتقالية في ليبيا مع الاتجاه لتأجيل الانتخابات.. هل انتهت؟
اكتشف المزيد