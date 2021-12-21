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"وافي" يعلن اكتمال إنجاز 16 مشروعاً سكنياً في مدن المملكة

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عقارات السعودية
معرض عقاري في السعودية
عقارات السعودية

"وافي" يعلن اكتمال إنجاز 16 مشروعاً سكنياً في مدن المملكة

الرياض - واس

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أعلنت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي"، عن إنجاز 16 مشروعاً سكنياً في عدد من مدن ومناطق السعودية، منها (الرياض، جدة، الخبر، الأحساء)، بإجمالي قيمة بيعيّة تجاوزت 2.3 مليار ريال، على مساحات تتجاوز 638 ألف متر مربع، وتشمل المشاريع تصاميم وخيارات متنوعة من الوحدات التي تنوعت بين الفلل والتاون هاوس والشقق.

وأوضحت اللجنة أن المشاريع السكنية المنجزة بدأ تسليم عدد كبير من وحداتها للأسر المستفيدة ضمن برنامج سكني، وفق الجداول الزمنية المُعدة، ويأتي ذلك ضمن جهود البرنامج لزيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية بجودة عالية، وزيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأكد الأمين العام للجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي"، نايف بن نواف الشريف، على استمرار متابعة "وافي" لنسب إنجاز المشاريع السكنية المُرخصة في جميع مدن ومناطق المملكة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الهندسية والمواصفات الفنية وتسليم الوحدات وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

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وأشار إلى أن الفرق الفنية التابعة لـ"وافي" تقوم بشكل دوري ومستمر بزيارات هندسية إلى المشاريع أثناء تنفيذها للتأكد من التزام المطورين العقاريين بجداول كميات مواد البناء المتفق عليها، ومطابقة ما تم تنفيذه مع المخططات التصميمية في العقود المبرمة، وكافة التفاصيل على مستوى بنود الأعمال التنفيذية لكل وحدة.

ويُلزم "وافي" المطورين العقاريين بعدم بيع أو تأجير أي وحدات عقارية لم تكتمل، إلا بعد استكمال أخذ التراخيص اللازمة لها، بما يضمن عدم جمع المبالغ المالية من المشترين إلا في حسابات الضمان المخصصة لذلك، ولا يصرف منها إلا بناءً على نسب إنجاز وبوثائق صرف معتمدة من الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني.

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