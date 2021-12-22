شركة في دبي لـ "البيوت المعيارية" تعتزم التوسع عالميا

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن مدينة دبي، تضم الآن شركة متخصصة في بناء البيوت الجاهزة المتكونة من أقسام متكررة تدعى "وحدات"، والمعروفة أيضاً باسم "البيوت المعيارية"، وهي أسرع بيوت يتم بناؤها على مستوى العالم.

وبحسب تقرير نشرته الشبكة، أمس، فإن شركة "لينك"، قد تأسست في دبي العام الماضي فقط، تأمل في تحقيق الانتشار العالمي، من خلال شحن البيوت الجاهزة التي تبنيها إلى دول أخرى خارج الإمارات. فعلى سبيل المثال، تخطط شركة "لينك" لشحن البيوت الجاهزة إلى المملكة المتحدة مطلع العام المقبل.

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وأوضح التقرير أن "لينك" تبني البيوت الجاهزة في زمن أقل بنسبة 40% من الزمن الذي يستغرقه تشييد البيوت التقليدية، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وأضاف التقرير أن المباني المعيارية عموماً تتسم بإمكانية تجميعها في مواقع بعيدة عن مواقع إنشائها الأصلية، وأيضاً نقلها وشحنها إلى أي مكان في العالم.

وأكد جوين تايلور، مدير عام "لينك"، أن البيوت الجاهزة التي تبنيها الشركة لا ولن تحل محل قطاع البناء التقليدي، وإنما تتكامل معه.

وقال "تتميز صناعة الإنشاءات بطبيعتها بكونها تنطوي على الكثير من الذوق والفن في التصاميم والعمارة".

وأضاف: "إنها واحدة من أقدم وأكبر الصناعات في العالم، وستعمل المباني الجاهزة على مساعدتها، وليس إقصاءها".