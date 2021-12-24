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الهيئة العامة للعقار و"روشن" تُوقّعان مذكرة تفاهم لتطوير القطاع

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روشن العقارية
عقارات السعودية

الهيئة العامة للعقار و"روشن" تُوقّعان مذكرة تفاهم لتطوير القطاع

الرياض - واس

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وقّعت الهيئة العامة للعقار في السعودية مع شركة "روشن" العقارية أمس الخميس، مذكرة تفاهم، بحضور محافظ الهيئة المكلف طارق بن علي الحفظي، تهدف إلى بحث أطر التعاون وتحقيق المستهدفات المشتركة بين الطرفين لتطوير القطاع العقاري، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، ورؤية المملكة 2030 ذات العلاقة.

جاءت بنود المذكرة لتوحيد الجهود والتكامل لتطوير القطاع العقاري من الناحية التنظيمية، وعكسها على أرض الواقع، وبناء نموذج للعاملين في القطاع والمشاريع العقارية بما يخدم المستفيدين، كما شملت المذكرة رصدَ كامل مراحل المشاريع العقارية، بدءًا بالتملُّك، وإدراجها في السجل العقاري، مروراً بمتطلبات التطوير، ووصولاً إلى مراحل تسليم الوحدة العقارية للمالك الجديد، واستدامة وإدارة الأصول والمرافق، وإيجاد الممكِّنات والحلول، التي من شأنها تعزيز موثوقية الملكية العقارية، وتسهيل الأعمال في القطاع العقاري؛ لجعل القطاع حيويًا وجاذبًا للاستثمار.

مثّل الهيئة في توقيع المذكرة نائب المحافظ لقطاع الأبحاث وتطوير الأنظمة الدكتور سعيد القرني، فيما مثّل شركة روشن العقارية الرئيس التنفيذي للعمليات صباح بركات.

تسعى الهيئة العامة للعقار من خلال شراكاتها مع القطاعات الحكومية وغير الحكومية إلى تحقيق رؤيتها وتفعيل الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وتنفيذ دورها في التسجيل العيني، وتنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه؛ لتطوير القطاع ورفع كفاءته، وشفافيته، والمحافظة على استدامته، وخدمة العاملين والمستفيدين.

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