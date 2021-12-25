السعودية.. قرار تسوير الأراضي الفضاء يستهدف المناطق التجارية

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في السعودية حملتها التوعوية لتنفيذ قرار تسوير الأراضي الفضاء، إذ يستهدف القرار ملَّاكَ الأراضي الفضاء (التجارية) الواقعة على المحاور الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية في المدن الرئيسة (الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحاضرة الدمام)، والتي ستوضح عبر برنامج (GIS) ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري.

تأتي الحملة على مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى إعلان المحاور المستهدفة وإطلاق دليل التسوير في الأول من شهر يناير المقبل، على أن تبدأ المرحلة الثانية والمتمثلة في الرقابة وتطبيق اللائحة ورصد امتثال الملاك اعتباراً من شهر يوليو 2022، ويهدف القرار إلى تحسين المشهد الحضري عبر توحيد مظهر الأراضي الفضاء المحيطة بالمباني، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود الملكية للأرض.

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من جهته، أوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتراخيص والامتثال والمشرف العام على الإدارة العامة لدعم وتمكين الأمانات المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي والمسؤولية حيال تفعيل قرار تسوير الأراضي الفضاء والتي من شأنها المساهمة في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، إضافةً إلى أنّها تشكل حماية للملاك من التعديات وسوء استخدامات الأراضي، ورفع مستوى أنسنة المدن عبر تشجير الأسوار.

شدّد بن سعيد على أنّ تسوير الأراضي الفضاء الواقعة على المحاور المحددة من قبل أمانات المناطق تستهدف تعزيز امتثال ملاك الأراضي بتطبيق الأنظمة، مبينًا أن منصة "بلدي" توفر العديد من الخدمات بينها خدمة إصدار رخصة تسوير أرض فضاء.

كانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أطلقت العام الماضي مبادرة معالجة التشوه البصري والتي تهدف إلى إزالة عناصر التشوه البصري الأكثر شيوعاً في مدن المملكة لتحسين المشهد الحضري.