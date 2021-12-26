دعم الصندوق العقاري السعودي لمستفيدي "سكني" يتجاوز 33.3 مليار ريال

أعلن صندوق التنمية العقارية في السعودية، اليوم الأحد، عن إيداع أكثر من 805 ملايين ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر ديسمبر 2021.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، إن إجمالي الدعم لشهر ديسمبر بلغ 805 ملايين ريال، خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم.

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وأوضح ماضي أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر ديسمبر 2021 تجاوز 33.3 مليار ريال، مؤكدا حرص الصندوق على استمرار إيداع الدعم الشهري بانتظام دعماً لزيادة نسب تملك الأسر السعودية للمساكن، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأفاد الرئيس التنفيذي للصندوق أن تنوّع البرامج والمبادرات وتقديم الخيارات والحلول التمويلية المتنوعة وأتمتة الخدمات الإلكترونية ساهمت في تسريع وتيرة تملك المواطنين للسكن وفق شراكة فعّالة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية، لافتاً إلى أن إجمالي المستفيدين من برنامج "القرض المدعُوم" خلال الفترة من يونيو 2017 حتى ديسمبر 2021 بلغ أكثر من 580 ألف مستفيد.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات "القرض العقاري المدعُوم" من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق.