مجموعة "إيفرغراند" الصينية تعيد العمل في 92% من مشاريعها

ذكرت مجموعة إيفر غراند العقارية المتعثرة أنها استأنفت عمليات البناء في معظم مشاريعها السكنية، وذلك مع دفع السلطات المطور العقاري المثقل بالديون لدفع رواتب العمال.

وتم إعادة العمل في 92%، من مشاريع الشركة مقارنة بـ 50%، فقط في بداية سبتمبر الماضي في وقت ارتفع عدد العمال العائدين إلى العمل بنسبة 31%، مقارنة بنفس الفترة.

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يأتي ذلك في وقت تم تصنيف المجموعة العقارية بالتخلف عن السداد، وذلك بعد توقفها عن سداد مدفوعات على سنداتها، حيث تقدر التزاماتها المالية بمئات المليارات.

فقد أعلنت وكالة التصنيف الائتماني فيتش في 9 ديسمبر 2021، أن المجموعة الصينية العملاقة للعقارات إيفر غراند التي تعاني من ديون هائلة وتثير قلق أسواق المال "تخلفت" عن تسديد دفعة مترتبة عليها.

وكان يفترض أن تسدد المجموعة في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني 82.5 مليون دولار مع فترة سماح إضافية انتهت الثلاثاء.

و"إيفر غراند" التي تقدر ديونها بنحو 300 مليار دولار، واحدة من أكبر المجموعات العقارية في الصين وتوظف مئتي ألف شخص، فيما يولد نشاطها 3.8 مليون وظيفة في البلاد، بحسب الشركة.