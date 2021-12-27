"ميداليون أسوشيتس": السوق العقارية في الإمارات ستحافظ على النمو

أعلنت "ميداليون أسوشيتس"، عن خططها وأهدافها لتوسعة أعمالها لعام 2022 في أسواق الإمارات. وأنشأت الشركة صندوقاً بقيمة 200 مليون دولار بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في التكنولوجيا العقارية.

ويندرج إنشاء هذا الصندوق ضمن مسعى الشركة لجذب ما لا يقل عن 7 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارات.

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ويعكس هذا الإعلان هدف الشركة، التي تتخذ من دبي مقراً لها، لزيادة حجم أصولها في الإمارات إلى 4 مليارات دولار، مستفيدة من اهتمام المستثمرين المتواصل بالسوق المحلي.

وشهد قطاع العقارات في دبي، مساراً تصاعدياً في عام 2021 بدعم من عوامل عديدة مثل تدفق الزوار على الإمارة مع تنظيم معرض «إكسبو 2020 دبي»، وتعافي القطاع العقاري بسرعة فاقت التوقعات، إضافة إلى تزايد تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية على أسواق الإمارات.

وقال مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة "ميداليون أسوشيتس": "نتطلع بتفاؤل حيال السنة المقبلة؛ حيث حددنا أهدافاً واضحة لزيادة الاستثمارات وتعزيز محفظة الأصول. وكما لاحظنا على مدار العام الحالي من خلال مكاتبنا في لندن وماليزيا وباكستان، فإن السوق العقاري شهد ازدهاراً ملموساً، ما يدفعنا إلى المضي قدماً في المساهمة في دفع مسيرة نمو القطاع العقاري في الإمارات من خلال عروضنا واستراتيجياتنا الجديدة. ويمثل الاستثمار في التكنولوجيا العقارية إحدى الأولويات الرئيسية والمجالات المحورية بالنسبة لنا خلال السنة المقبلة"، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وأضاف العور: "يمنح معرض إكسبو 2020 دبي، زخماً اقتصادياً لقطاع العقارات؛ حيث تم تسجيل أكثر من 8 ملايين زائر حتى مطلع شهر ديسمبر الجاري. ونتوقع أن تزداد أعداد الزوار في الأسابيع والأشهر المقبلة. وسيتم تزويد الزوار والمستثمرين على حد سواء بنظرة شاملة حول مشهد الاستثمار العقاري المحلي خلال المعرض، ما يعزز مكانة الإمارات بين المراكز الاستثمارية الرائدة في المنطقة".

وتم رصد 200 مليون دولار لهذا الصندوق ضمن استراتيجية ميداليون أسوشيتس لدعم القطاع العقاري في الإمارات واستقطاب المزيد من المستثمرين والشركات الناشئة. كما تأتي هذه الخطوة وسط التوسع في تطبيق تقنيات الجيل التالي في سوق العقارات التجارية بأربعة محاور، خصوصاً الذكاء الاصطناعي و"بلوك-تشين" و الشبكات السحابية والتحول الرقمي. وتسعى الشركة، من خلال رصد الأموال الضخمة، إلى إطلاق العنان لإمكانيات هذه التطورات التكنولوجية كمعيار لمستقبل القطاع العقاري بشكل مستدام ومبتكر.

وأكدت "ميداليون أسوشيتس"، ثقتها في حفاظ السوق العقاري على النمو وسط تزايد التدفقات الاستثمار إلى الإمارات مدفوعة بالبنية التحتية المتطورة وجهود التنويع الاقتصادي واللوائح التنظيمية المناسبة للأعمال، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي الذي تحتله الإمارات.