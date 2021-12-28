اليوم انطلاق مؤتمر ومعرض "آفاق ومستقبل القطاع العقاري" في الرياض

ينطلق اليوم الثلاثاء مؤتمر ومعرض "آفاق ومستقبل القطاع العقاري" بنسخته الثانية، ويستمر حتى 31 ديسمبر، وذلك في قاعة المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين والمهتمين بالشأن العقاري وبرعاية ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار.

ويسلط المشاركون الضوء على ستة محاور رئيسة، وهي: (مستقبل القطاع العقاري في المملكة، والأنظمة العقارية وحوكمة القطاع العقاري، والاستثمار في القطاع العقاري - الواقع والتحديات، والتوطين والعمل الحر في القطاع العقاري، والاستدامة في القطاع العقاري، والتقنية العقارية).

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ويهدف المؤتمر والمعرض إلى توفير منصة للنقاش العلمي والعملي بين الخبراء والمطورين مقدمي الخدمات العقارية والمستفيدين، وتعزيز التكامل بين الجهات المختصة وعرض المستجدات التشريعية والتنظيمية والتقنية فيما يتعلق بالقطاع، واستشراف آفاق ومستقبل القطاع العقاري في المملكة، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

يذكر أن الهيئة العامة للعقار في السعودية خصصت موقعًا إلكترونيًا للتسجيل وحضور المهتمين من المستثمرين والمطورين العقاريين، وأصحاب الاختصاص في الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، ومنشآت الوساطة العقارية، ومقدمي الخدمات العقارية، والمهتمين بالشأن العقاري، كما ستُنقَل الجلسات افتراضيًا من خلال الموقع الإلكتروني للمؤتمر، وللمزيد من المعلومات والتسجيل يمكن زيارة الرابط: https://conference.rega.gov.sa.