.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اليوم انطلاق مؤتمر ومعرض "آفاق ومستقبل القطاع العقاري" في الرياض

  • الخط
اقتصاد السعودية مناسبة
العاصمة السعودية الرياض
عقارات السعودية

اليوم انطلاق مؤتمر ومعرض "آفاق ومستقبل القطاع العقاري" في الرياض

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ينطلق اليوم الثلاثاء مؤتمر ومعرض "آفاق ومستقبل القطاع العقاري" بنسخته الثانية، ويستمر حتى 31 ديسمبر، وذلك في قاعة المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين والمهتمين بالشأن العقاري وبرعاية ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار.

ويسلط المشاركون الضوء على ستة محاور رئيسة، وهي: (مستقبل القطاع العقاري في المملكة، والأنظمة العقارية وحوكمة القطاع العقاري، والاستثمار في القطاع العقاري - الواقع والتحديات، والتوطين والعمل الحر في القطاع العقاري، والاستدامة في القطاع العقاري، والتقنية العقارية).

ويهدف المؤتمر والمعرض إلى توفير منصة للنقاش العلمي والعملي بين الخبراء والمطورين مقدمي الخدمات العقارية والمستفيدين، وتعزيز التكامل بين الجهات المختصة وعرض المستجدات التشريعية والتنظيمية والتقنية فيما يتعلق بالقطاع، واستشراف آفاق ومستقبل القطاع العقاري في المملكة، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

يذكر أن الهيئة العامة للعقار في السعودية خصصت موقعًا إلكترونيًا للتسجيل وحضور المهتمين من المستثمرين والمطورين العقاريين، وأصحاب الاختصاص في الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، ومنشآت الوساطة العقارية، ومقدمي الخدمات العقارية، والمهتمين بالشأن العقاري، كما ستُنقَل الجلسات افتراضيًا من خلال الموقع الإلكتروني للمؤتمر، وللمزيد من المعلومات والتسجيل يمكن زيارة الرابط: https://conference.rega.gov.sa.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
نبأ سار من أميركا بشأن مصابي أوميكرون نبأ سار من أميركا بشأن مصابي أوميكرون
شاهد كنيسة لا أحد يعلم للآن كيف ومن بناها قبل ألف عام شاهد كنيسة لا أحد يعلم للآن كيف ومن بناها قبل ألف عام
الأكثر قراءة
بدء توطين وظائف 3 قطاعات في السعودية الخميس المقبل بدء توطين وظائف 3 قطاعات في السعودية الخميس المقبل
الكاميرا ترصد واقعة مثيرة بين امرأة ورجل دين إيراني الكاميرا ترصد واقعة مثيرة بين امرأة ورجل دين إيراني
خبراء التغذية: هذا أفضل مشروب يمكن تناوله بعد سن الـ50 خبراء التغذية: هذا أفضل مشروب يمكن تناوله بعد سن الـ50
الشرطة البريطانية تعتذر لعائلة لاعب اتحاد جدة السابق بعد مقتله الشرطة البريطانية تعتذر لعائلة لاعب اتحاد جدة السابق بعد مقتله
قصة أشهر رافض للقاح في أوروبا.. وكيف توفي بكورونا قصة أشهر رافض للقاح في أوروبا.. وكيف توفي بكورونا
كورونا يطوي عامه الثاني.. وتحذير من كورونا يطوي عامه الثاني.. وتحذير من "جائحة مزدوجة"
قبل أن تذهب
طالبان تسمح للمرأة بالحركة مسافة 72 كيلومترا وحدها فقط
طالبان تسمح للمرأة بالحركة مسافة 72 كيلومترا وحدها فقط
اكتشف المزيد