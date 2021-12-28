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بـ 397 مليار جنيه إيرادات متوقعة.. "ماونتن فيو" تفوز بعقد شراكة لتطوير "هليوبارك"

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شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري
شعار شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري
عقارات مصر

بـ 397 مليار جنيه إيرادات متوقعة.. "ماونتن فيو" تفوز بعقد شراكة لتطوير "هليوبارك"

الاختيار مبدئي لحين موافقة مجلس إدارة "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" على العرض

القاهرة - العربية نت

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وقع اختيار شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير على عرض شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، بشأن الشراكة في تطوير مشروع أرض هليوبارك، وأشارت إلى أن الاختيار مبدئي لحين موافقة مجلس الإدارة على العرض.

وذكرت الشركة أن القيمة الإجمالية المتوقعة لإيرادات المشروع تبلغ 397 مليار جنيه، تحصّل على مدار من 23 إلى 25 عاماً، وتبلغ حصة مصر الجديدة للإسكان ما يقرب من 115 مليار جنيه.

كانت مصر الجديدة للإسكان قد أعلنت عن تلقيها عروضًا من 3 شركات لتطوير أراضٍ بمساحة 1695 فداناً بمدينة هليوبارك.

وأضافت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، أن الشركات هي حسن علام العقارية، وماجد الفطيم العقارية وشركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، موضحة أنها ستدرس جميع العروض المقدمة من الناحية المالية والفنية لتفاضل بينها.

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