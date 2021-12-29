"أدير العقارية" تحقق مبيعات 5.5 مليار ريال في 2021

حققت شركة "أدير العقارية"، ومقرها السعودية مبيعات قياسية تجاوزت قيمتها 5.5 مليار ريال، من بيع مباشر ومزادات عقارية.

وقال متعب بن حمد آل سعد الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية، إن "أدير" تؤكد جدارتها وحضورها الفاعل والقوي في قطاع التسويق العقاري الذي شهد انتعاشًا قويًا خلال هذا العام مع تحرك السوق العقاري في المملكة بعد الركود الذي شهده خلال العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

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وأشار آل سعد إلى أن العام الحالي شهد تنظيم شركة أدير العقارية مزادين عقاريين في وقتٍ واحد لمشروعين مختلفين في كلٍ من مدينتي الخُبر والرياض.

وبيَّن آل سعد أن المشاريع التي تم تسويقها وبيعها خلال العام 2021 تنوعت بين مشاريع سكنية وتجارية وسياحية توزعت في ثلاث مناطق من المملكة (الشرقية والوسطى والغربية) ، تميزت جميعها بمواصفات فريدة ومواقع استراتيجية متميزة جعلت منها فرصًا استثمارية واعدة ذات عوائد متنامية، كما أنها تُساهم في توفير بيئة سكنية واستثمارية متكاملة، وتعمل على تعزيز التنمية العمرانية والحضرية في المملكة، وتواكب النهضة العمرانية المتسارعة التي تشهدها، تحقيقًا لبرنامج جودة الحياة ضمن رؤية 2030.