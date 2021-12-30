أميركا.. توقعات بمزيد من الارتفاع في أسعار العقارات خلال 2022

شهدت السوق العقارية في الولايات المتحدة عامًا حافلاً للغاية، إذ وصلت مبيعات المنازل إلى أعلى مستوى لها منذ 15 عامًا، وتم بيع نحو ستة ملايين منزل في عام 2021.

كما شهد متوسط ​​أسعار المنازل ارتفاعاً بنسبة 20% خلال الربع الثالث من 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، وهي أكبر زيادة سنوية في أسعار المنازل وفقًا لوكالة تمويل الإسكان الفيدرالية.

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وفي بعض المناطق المرغوبة، كانت الزيادة في الأسعار ضعف ذلك. حتى منازل مدمرة أو محترقة، بيعت بسرعة وبأسعار أعلى بكثير من السعر المطلوب، وغالبًا ما تقدم البائعون بالعديد من العطاءات المتنافسة وعروض نقدية بالكامل.

وصف أحد الوكلاء العقاريين في أوستن سنة 2021 بـ "سنة جنونية". وفي يناير مثلاً طرح منزل صغير شيّد قبل خمس سنوات في السوق بسعر 425 ألف دولار، وهو أعلى من أسعار عقارات مماثلة، وانهال عليه أكثر من 40 عرضاً بالشراء ثم تم بيع المنزل مقابل 545000 دولار، بزيادة قدرها 30% عن السعر المطلوب بداية.

وبحسب الوكيل فإن أحد الأشخاص اشترى منزلًا فخمًا مطلا على البحيرة مقابل 6 ملايين دولار في 2020، عُرض عليه 9 ملايين دولار بعد بضعة أشهر ثم باعه بـ 11 مليون دولار بعد ذلك!

بدأ العام 2021 بأدنى معدلات فائدة على الإطلاق، وبمتوسط ​​أسعار فائدة ثابتة لمدة 30 عامًا عند 2.65%. لكنها لم تدم طويلا، فبحلول أبريل بدأت بالارتفاع، ووصلت الفائدة إلى 3.05% الأسبوع الماضي. ويتوقع الخبراء ارتفاع أسعار الفائدة في العام الجديد.

توقعت مجموعة تضم 20 من كبار خبراء الاقتصاد والإسكان الذين جمعتهم الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، أن يرتفع متوسط ​​أسعار المساكن بنسبة 5.7% في 2022 بأميركا. وقالوا إنهم يتوقعون عودة سوق الإسكان والاقتصاد إلى مستويات معقولة أكثر حيث يحاول بنك الاحتياطي الفيدرالي السيطرة على التضخم.