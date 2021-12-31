"روشن" المملوكة لصندوق الاستثمارات تختار أول مطور عقاري في مشروع سدرة

أعلنت "روشن"، المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية وإحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، أمس الخميس، توقيع اتفاقية شراكة مع شركة رتال للتطوير العمراني لبناء 103 وحدات سكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع سدرة في الرياض.

يأتي ذلك بعد أن تم إجراء عملية فرز واسعة، حيث وقع الاختيار على شركة رتال للتطوير العمراني بناءً على المعايير الفنية والتجارية المحددة من روشن، إضافة إلى سجلها في بناء الوحدات السكنية، حيث حصلت على جائزة أفضل مطور عقاري في المملكة لعامي 2019م - 2020م.

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وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "روشن" ديفيد جروفر: "لدينا التزام بالعمل عن قرب مع مطوري القطاع الخاص، ويسعدني أن نرى رتال تنضم إلينا كأول مطور عقاري، متطلعين للعمل عن قرب مع جميع شركائنا في المستقبل ضمن رحلتنا الهادفة إلى تطوير مجتمعات سكنية مميزة في مختلف أنحاء المملكة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

من جهته، صرح الرئيس التنفيذي لشركة رتال المهندس عبدالله البريكان، بأن هذه الشراكة تعد خطوة جيدة لـ"رتال"، "حيث نعمل مع شركة تطوير عقاري وطنية على تحقيق هدف مشترك لتلبية تطلعات التطوير العمراني ضمن منهجية رؤية 2030 في المملكة، التي تشجع إقامة مجتمعات سكنية تهدف لتحقيق أعلى متطلبات جودة الحياة"، مضيفاً أن هذه الشراكة "إنجاز آخر نضيفه لقائمة إنجازاتنا في سعينا لرفع المعايير في كل مشروع تنفذه رتال".

يذكر أن مشروع سدرة يقع على مساحة تفوق 20 مليون متر مربع، ويضم أكثر من 30 ألف وحدة سكنية وتتوفر فيه مختلف المرافق الحيوية من مساجد ورياض أطفال ومدارس عامة وخاصة ومستشفيات ومراكز الرعاية الصحية ومراكز التسوق وأماكن البيع بالتجزئة وغير ذلك.