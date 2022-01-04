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استثمار 2.7 مليار ريال لتطوير وتشغيل أكبر مول في مكة المكرمة

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توقيع اتفاقية تطوير أكبر مول في مكة
توقيع اتفاقية تطوير أكبر مول في مكة
السعودية

استثمار 2.7 مليار ريال لتطوير وتشغيل أكبر مول في مكة المكرمة

ينتهي العمل فيه عام 2026

مكة المكرمة - واس

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وقّعت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالك والمنفذ لوجهة "مسار" بمكة المكرمة بالشراكة مع شركة هامات القابضة، اتفاقية شراكة لتطوير وتشغيل أكبر مول في مكة المكرمة "مسار مول"، بحجم استثمار يصل إلى 2.7 مليار ريال وينتهي العمل فيه عام 2026.

تنص الاتفاقية التي وقعها الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار ياسر أبو عتيق، ورئيس مجلس إدارة شركة هامات القابضة المهندس صالح الحبيب، على تطوير منشآت ومرافق "مسار مول"، وإيجاد العديد من الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة.

ومن المقرر أن يتم تطوير "مسار مول" على أرضٍ مساحتها 71 ألف متر مربع، ويوفر مساحات تسوق تزيد عن 130 ألف متر مربع، مناسبة لمختلف النشاطات، فيما يتميز المول بموقعه الاستراتيجي على المدخل الغربي لوجهة "مسار" مقابل محطة قطار الحرمين، ما يمنح رواده سهولة الوصول عن طريق الدائري الثالث وطريقي الملك عبدالعزيز الشمالي والجنوبي. ويمتاز بالعديد من المواصفات والتجهيزات المتقدمة، التي تعكس قيمة استثنائية للاستثمار، وترسي آفاقاً فريدة في صناعة التسوق والترفيه في المملكة.

تعد وجهة "مسار" وجهة عصرية ذات رؤية تنموية واستثمارية، وستشكل عند انتهائها معلماً عصرياً متعدد الإمكانات والميزات، وستسهم في تعزيز جودة حياة أهالي مكة وضيوفها، وستقدم منظومة متكاملة متنوعة تستقطب الاستثمار في عددٍ من القطاعات الأساسية، لتجعل مكة المكرمة وجهة جاذبة ومحركة للاستثمار طويل المدى.

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