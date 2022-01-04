إيفرغراند تبلغ عن تراجع كبير في مبيعاتها التعاقدية خلال 2021

تراجعت مبيعات شركة التطوير العقاري المثقلة بالديون تشاينا إيفرغراند في العام الماضي، تزامناً مع محاولاتها سداد الديون.

وأظهر ملف تنظيمي اليوم الثلاثاء، أن إجمالي مبيعات الشركة المتعاقد عليها من العقارات بلغ 443.02 مليار يوان (69.22 مليار دولار) العام الماضي، بانخفاض 38.7% من 723.25 مليار يوان في المبيعات التعاقدية لعام 2020.

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وارتفعت أسهم إيفرغراند في هونغ كونغ بعد ظهر الثلاثاء، بنحو 3% بعد إعادة فتح التداول عليها، عقب تعليقه صباح أمس الاثنين.

يأتي ذلك، فيما تراجعت الأسهم بنسبة تزيد عن 88% خلال آخر 250 يوم تداول. وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الشركة تخلفت عن سداد مدفوعات للدائنين في ديسمبر، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC".

تعد إيفرغراند، ثاني أكبر مطور صيني من حيث المبيعات في عام 2020، فيما تعد أكثر مطور عقاري صيني مثقل بالديون بالدولار الأميركي، والتي بلغت 19 مليار دولار العام الماضي، حيث وصل إجمالي الديون الصادرة عن الشركة إلى ما مجموعه 300 مليار دولار.

وقالت الشركة يوم الثلاثاء، إنها "ستواصل الحفاظ بنشاط على التواصل مع الدائنين، وتسعى جاهدة لحل المخاطر وحماية الحقوق والمصالح المشروعة لجميع الأطراف".

بدورها، حذرت وكالة S&P Global Ratings في نوفمبر، من أن تخلف إيفرغراند عن السداد "مرجح جداً"، لأن الشركة لم تعد قادرة على بيع منازل جديدة، حيث يعتمد نموذج أعمالها على البيع على المخطط، أي بيع الوحدات العقارية قبل اكتمالها.