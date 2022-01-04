.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إيفرغراند تبلغ عن تراجع كبير في مبيعاتها التعاقدية خلال 2021

  • الخط
شركة إيفرغراند الصينية
شركة إيفرغراند الصينية
عقارات

إيفرغراند تبلغ عن تراجع كبير في مبيعاتها التعاقدية خلال 2021

إعادة التداول على سهم الشركة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تراجعت مبيعات شركة التطوير العقاري المثقلة بالديون تشاينا إيفرغراند في العام الماضي، تزامناً مع محاولاتها سداد الديون.

وأظهر ملف تنظيمي اليوم الثلاثاء، أن إجمالي مبيعات الشركة المتعاقد عليها من العقارات بلغ 443.02 مليار يوان (69.22 مليار دولار) العام الماضي، بانخفاض 38.7% من 723.25 مليار يوان في المبيعات التعاقدية لعام 2020.

وارتفعت أسهم إيفرغراند في هونغ كونغ بعد ظهر الثلاثاء، بنحو 3% بعد إعادة فتح التداول عليها، عقب تعليقه صباح أمس الاثنين.

هذه العوامل دعمت أداء الدولار بداية 2022 نبض السوق الدولار هذه العوامل دعمت أداء الدولار بداية 2022

يأتي ذلك، فيما تراجعت الأسهم بنسبة تزيد عن 88% خلال آخر 250 يوم تداول. وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الشركة تخلفت عن سداد مدفوعات للدائنين في ديسمبر، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC".

تعد إيفرغراند، ثاني أكبر مطور صيني من حيث المبيعات في عام 2020، فيما تعد أكثر مطور عقاري صيني مثقل بالديون بالدولار الأميركي، والتي بلغت 19 مليار دولار العام الماضي، حيث وصل إجمالي الديون الصادرة عن الشركة إلى ما مجموعه 300 مليار دولار.

وقالت الشركة يوم الثلاثاء، إنها "ستواصل الحفاظ بنشاط على التواصل مع الدائنين، وتسعى جاهدة لحل المخاطر وحماية الحقوق والمصالح المشروعة لجميع الأطراف".

بدورها، حذرت وكالة S&P Global Ratings في نوفمبر، من أن تخلف إيفرغراند عن السداد "مرجح جداً"، لأن الشركة لم تعد قادرة على بيع منازل جديدة، حيث يعتمد نموذج أعمالها على البيع على المخطط، أي بيع الوحدات العقارية قبل اكتمالها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
5 عادات صحية للاستمتاع بمظهر شبابي بعد الستين عاما! 5 عادات صحية للاستمتاع بمظهر شبابي بعد الستين عاما!
بشرى سارة.. بشرى سارة.. "أوميكرون لقاح ربّاني وسيقضي على كورونا"
الأكثر قراءة
فيديو فيديو "الرقص الفاضح".. معلمة المنصورة: صوروني بدون علمي وسألجأ للقضاء
متحور جديد وخطير من كورونا يصيب 12 في فرنسا.. والمصاب صفر كاميروني متحور جديد وخطير من كورونا يصيب 12 في فرنسا.. والمصاب صفر كاميروني
مأساة فتاة مأساة فتاة "الصور المفبركة".. عم الضحية: معلم بسنت شريك في انتحارها
أخطر من أوميكرون.. ماذا نعرف عن متحور كورونا الجديد؟ أخطر من أوميكرون.. ماذا نعرف عن متحور كورونا الجديد؟
إلقاء القبض على شابين.. ابتزا فتاة بصور مفبركة وتسببا بانتحارها إلقاء القبض على شابين.. ابتزا فتاة بصور مفبركة وتسببا بانتحارها
النصر يخلص الهلال من فييتو النصر يخلص الهلال من فييتو
قبل أن تذهب
تقرير: وفاة 4 آلاف مهاجر كانوا بطريقهم لأسبانيا في 2021
تقرير: وفاة 4 آلاف مهاجر كانوا بطريقهم لأسبانيا في 2021
اكتشف المزيد