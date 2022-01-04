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دراسة توصي المتقاعدين الأوروبيين بشراء منازل في السعودية

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عقارات السعودية مناسبة
عقارات السعودية
عقارات السعودية

دراسة توصي المتقاعدين الأوروبيين بشراء منازل في السعودية

أوصت بأن تكون المملكة هي وجهتهم لشراء "المنزل الثاني"

لندن - العربية نت

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خلصت دراسة حديثة إلى أن السعودية هي واحدة من بين الأماكن الأفضل للعيش بعد التقاعد من أجل الاسترخاء والاستمتاع بالحياة.

وأوصت هذه الدراسة المتقاعدين الأوروبيين بأن تكون المملكة هي وجهتهم لشراء "المنزل الثاني" من أجل العيش فيه بعد التقاعد من العمل، وذلك بسبب أن أسعار المنازل في السعودية لا تزال في متناول اليد.

وكشفت الدراسة الجديدة التي صدرت عن شركة "روفينغ ميغاستور" عن أكثر البلدان وأقلها تكلفة لشراء منزل إذا كنت تحصل على راتب متوسط أو معاش تقاعدي.

وأظهر البحث الذي اطلعت عليه "العربية.نت" أن المملكة العربية السعودية هي الدولة الأفضل في العالم لشراء منزل يكون سعره في متناول اليد عند الأخذ بعين الاعتبار الراتب السنوي.

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وتعد بورتوريكو أيضاً واحدة من أرخص البلدان التي تستطيع أن تشتري فيها منزلاً بمساحة 100 متر مربع وبتكلفة لا تزيد عن 110 آلاف جنيه إسترليني في المتوسط.

ويعتقد البريطانيون أن أرخص المنازل يمكن العثور عليها في بلدان مثل البرتغال أو إسبانيا، إلا أن الخيار الأقل تكلفة موجود في مكان آخر، بحسب ما تقول صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وبحسب "ديلي إكسبرس" فان المنزل الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع في الولايات المتحدة قد يكلف البريطانيين الذين يتطلعون للانتقال إلى هناك أكثر من 207 آلاف جنيه إسترليني.

وفي المتوسط ، تبلغ الرواتب السنوية حوالي 23 ألف جنيه إسترليني في بريطانيا، بينما يبلغ سعر المنزل الذي تبلغ مساحته 100 متراً مربعاً نحو 357 ألف جنيه إسترليني.

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