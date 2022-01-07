التصرفات العقارية في دبي تصل إلى 2.5 مليار درهم الجمعة

سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم الجمعة، تصرفات عقارية بقيمة إجمالية بلغت مليارين و527 مليوناً و580 ألف درهم، وفق ما أفاد به مدير عام الدائرة سلطان بطي بن مجرن.

وأوضح بن مجرن أن الدائرة سجلت اليوم مبايعات لـ 173 عقاراً بقيمة مليارين و383 مليونا و392 ألف درهم، فيما سلجت تصرفات رهون لـ 49 عقاراً بقيمة 125 مليوناً و25 ألف درهم و5 تصرفات تتعلق بالهبات بقيمة 19 مليوناً و162 ألف درهم، وفقا لجريدة الإمارات اليوم.