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السعودية: 17 ألف جمعية مسجلة لملاك العقارات بالمشاريع المشتركة

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السعودية: 17 ألف جمعية مسجلة لملاك العقارات بالمشاريع المشتركة

تسجيل أكثر من 7 آلاف جمعية جديدة خلال العام 2021 بنمو سنوي 63%

دبي - العربية.نت

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سجّل برنامج "مُلَاك" لجمعيات مالكي العقارات في السعودية أكثر من 7 آلاف جمعية جديدة خلال العام الماضي 2021، محققاً نسبة نمو تجاوزت 63% مقارنة بالعام 2020، ليصل إجمالي جمعيات المُلَاك المُسجلة في المنصّة الإلكترونية 17 ألف جمعية، ويعمل البرنامج على المساهمة بتحقيق هدف زيادة نسبة تملك الأسر السعودية للوحدات العقارية ضمن المشاريع السكنية ذات الملكية المشتركة للوصول إلى نسبة تملك سكني 70% بحلول العام 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

وأوضح "ملاك" في بيان صحافي، أن الجمعيات المُسجلة شملت أكثر من 138 ألف وحدة عقارية منذ إطلاق البرنامج حتى الآن، مؤكداً على سعيه الدائم لتسهيل إجراءات تسجيل وتفعيل واعتماد جمعيات الملّاك، ومعالجة أوضاع الجمعيات المتعثرة، وتيسير إجراءات مُلاك العقارات ذات الملكية المشتركة.

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ويتيح البرنامج تسجيل الوحدات العقارية بموجب عقود البيع، وتمكين ملاكها من تحديد قيمة الاشتراكات حسب احتياجات الجمعية، ويُمَكن البرنامج إحلال النظام الأساسي للجمعيات محل اللائحة الداخلية لكل الجمعيات، ويوفر صفحة خاصة لمقدمي الخدمات من مديري العقار من أفراد ومنشآت وشركات الصيانة والتشغيل للتسجيل وعرض خدماتهم لجمعيات الملاك بهدف تنظيم وتسهيل عملية التواصل بين جمعيات الملاك ومقدمي الخدمات.

يُسهم برنامج "مُلّاك" في تعزيز ثقافة التعايش المشترك وحسن الانتفاع ضمن العقارات ذات الملكية المشتركة بالاستفادة من الخدمات الإلكترونية في جمعيات الملاك واستمرار تطويرها وأتمتتها بالربط مع الجهات ذات العلاقة لتيسير أعمال الجمعيات، إضافةً إلى تمكين الاستثمارات في جمعيات المُلّاك التي ستخفف العبء على المُلّاك في تسجيل الجمعيات وتمكينها من إبرام الصفقات والأعمال الاستثمارية حسب الأنظمة والتعليمات، ودعم المنظومة العقارية عبر رفعه لمستوى الشفافية بين المُلّاك، وزيادة موثوقية الأعمال التي تتم في الجمعيات.

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