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إيفرغراند العقارية تنقل مكاتبها من المقر الرئيسي لتقليص التكاليف

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إيفرغراند
إيفرغراند
اقتصاد الصين

إيفرغراند العقارية تنقل مكاتبها من المقر الرئيسي لتقليص التكاليف

تمديد الموعد النهائي لحملة السندات لسداد مبلغ 706 ملايين دولار لمدة ستة أشهر

دبي - العربية.نت

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انتقلت شركة العقارات الصينية العملاقة إيفرغراند، التي تعاني من ضائقة مالية، من مقرها الرئيسي في شينزين Shenzhen لخفض التكاليف.

جاء ذلك مع تمديد الموعد النهائي لحملة السندات حتى يوم الخميس لتأجيل سداد مبلغ 706 ملايين دولار لمدة ستة أشهر.

يأتي ذلك في وقت قالت منافستها Shimao Group إنها تجري محادثات مع مشترين محتملين لبعض العقارات التي تملكها الشركة في محاولة لخفض ديونها.

وتعرضت الشركات الصينية لضغوط شديدة في الأشهر الستة الماضية بعد أن تحركت بكين للحد من الاقتراض، ما أدى إلى تراجع قيمة السوق العقاري بأكثر من تريليون دولار العام الماضي.

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