دبي.. هذه المناطق سجلت أعلى عوائد سنوية للاستثمار العقاري

سجلت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي 19996 معاملة بيع للعقارات الجاهزة في الإمارة خلال العام الماضي، بقيمة 33 مليار درهم.

كما جرى تسجيل معاملات تخص العقارات على المخطط، بعدد 17081 معاملة بقيمة 31 مليار درهم.

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أما حركة أسعار الوحدات السكنية فقد سجلت في أغلب مناطق دبي ارتفاعات متباينة، تراوحت بين 1% في منطقة «قرية جميرا الدائرية» وأعلاها بنسبة 35% في مجمع «أكويا أوكسجين» بحسب صحيفة الخليج.

من حيث عوائد الاستثمار، سجلت «واحة دبي للسيليكون» أعلى نسبة لامست 7%، تلتها في المركز الثاني «قرية جميرا الدائرية» و«دبي لاند» بنسبة 6%، ثم «دبي مارينا» بـ 5.6% في المركز الثالث.

أما المركز الرابع فجاء من نصيب كل من «الخليج التجاري»، و«أبراج بحيرات جميرا» بـ 5.5%، وفي المركز الخامس جاءت كل من «دبي هيلز استيتي»، و«أكويا أوكسجين» بنسبة 5.4%.