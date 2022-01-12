السعودية.. قطاع التشييد والبناء يضيف 29 مليار ريال خلال 2021

أسهم قطاع التشييد والبناء خلال الربع الثالث من العام الماضي 2021 بنحو 29 مليار ريال في الاقتصاد السعودي، مسجلا نموا سنويا بلغ 0.7%، مقارنة بنحو 28.8 مليار ريال، بحسب الأسعار الثابتة.

وبحسب "الاقتصادية"، سجل قطاع التشييد والبناء نموا سنويا للربع الخامس على التوالي، وهي المرة الأولى منذ ستة أعوام وتحديدا عام 2015.

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بلغت مشاركة قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي خلال الربع الثالث 4.4% مقارنة بنحو 4.6% للفترة المماثلة من العام الذي سبقه.

سجل نشاط التشييد والبناء هذا النمو، بعد أن كان قد سجل تراجعا في الربع الثاني من 2020 على أساس سنوي بنحو 2.4%، وذلك بالتزامن مع العزل الاقتصادي الذي فرضته الجائحة عالميا.

يشكل نشاط التشييد والبناء نحو 10.2% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي خلال الربع الثالث من 2021، مقارنة بـ10.7% في الفترة المماثلة من العام الذي سبقه.

حققت السعودية ناتجا إجماليا خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغ نحو 665.23 مليار ريال، مقارنة بنحو 621.95 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.