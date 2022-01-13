مبيعات عقارية في دبي بأكثر من نصف مليار درهم في يوم واحد

بلغت التصرفات العقارية في دبي أكثر من 1.14 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة، أمس الأربعاء، تسجيل 271 مبايعة بقيمة 827.83 مليون درهم، منها 81 مبايعة للأراضي بقيمة 316.98 مليون درهم، و190 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 510.85 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 43 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

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وقد تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 83 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 66 مليون درهم، وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 40 مليون درهم، وفقا لصحيفة الخليج.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 41 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري أيضا، وأخيراً مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري أيضا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 68 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 121 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 301.46 مليون درهم، منها 17 رهن أراض بقيمة 226.21 مليون درهم، و97 رهن فلل وشقق بقيمة 75.25 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 199 مليون درهم، وأخرى في منطقة ند الشبا الثالثة بقيمة 21 مليون درهم.

أما الهِبات فقد شهدت تسجيل 11 هِبة بقيمة 9.96 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 4 ملايين درهم، وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة مليوني درهم.