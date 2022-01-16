الرياض تتصدر المدن السعودية الأكثر مبيعا للعقارات في 2021

سجلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال العام الماضي 568.671 ألف مبايعة عقارية ضمن خدمة ضريبة التصرفات العقارية في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة.

وجاءت مدينة الرياض في مقدمة المدن التي سجلت أعلى مبايعات، حيث سجلت 144.468 ألف مبايعة، تلتها مدينة جدة التي سجلت 57.648 ألف مبايعة، ثم مدينة بريدة 23.864 ألف مبايعة.

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وحلت مكة المكرمة بالمرتبة الرابعة بنحو 20878 مبايعة، فيما سجلت الدمام 19471 مبايعة، والمدينة المنورة 18061 مبايعة، وحائل 14600 مبايعة، والأحساء 12646 مبايعة، ثم الخبر 11580 مبايعة، ومحافظة حفر الباطن 10748 مبايعة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتُعَد خدمة ضريبة التصرفات العقارية التي تُقدمها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك واحدة من الخدمات الإلكترونية التي تمَكِّن الأفراد والمكلفون من قطاع الأعمال من تسجيل عقاراتهم في ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري أو توثيق العقد، بالإضافة إلى تمكينهم من معرفة مدى خضوع عقاراتهم للضريبة، مع إصدار فاتورة السداد بمبلغ الضريبة المستحَق.

يُشار إلى أن تطبيق ضريبة التصرفات العقارية جاء بعد صدور الأمر الملكي الكريم ذي الرقم (أ/84) بتاريخ 2 أكتوبر 2020، المتضمن إعفاء جميع التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، والتي تُعرّف بأنها "أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: البيع، والهبة والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية.