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السعودية.. ملتقى "سكني 2022" يشهد توقيع 3 اتفاقيات للتمويل الإلكتروني

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برنامج سكني- مشاريع عقارية
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السعودية.. ملتقى "سكني 2022" يشهد توقيع 3 اتفاقيات للتمويل الإلكتروني

مع عدد من الجهات التمويلية

دبي - العربية.نت

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وقع برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية، 3 اتفاقيات للتمويل الإلكتروني مع عدد من الجهات التمويلية ضمن فعاليات "ملتقى سكني 2022".

وقال البرنامج إن ذلك بهدف تسهيل تملُّك الأسر السعودية لمسكنها الأول ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة، وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، لزيادة نسبة تملُّك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.

وتضمنت الاتفاقيات الثلاث تقديم الجهات التمويلية خدمة "التمويل الإلكتروني" عبر تطبيق وموقع "سكني"، دون الحاجة إلى زيارة الفروع، بالشراكة مع بنك البلاد الذي مثَّله المدير العام لشبكة الفروع فهد الحنايا، ومع بنك الإنماء الذي مثَّله المدير العام لمصرفية الفروع عبدالرحمن الناصر، ومع شركة بداية للتمويل، ووقعها الرئيس التنفيذي للشركة مازن الغنيم، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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