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العقارية السعودية تسترد 50 مليون ريال دفعة مقدمة لتأسيس صندوق عقاري 

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سوق السعودية

العقارية السعودية تسترد 50 مليون ريال دفعة مقدمة لتأسيس صندوق عقاري

وفقاً لاتفاقية في 2015

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة العقارية السعودية عن تحصيل مبلغ مستحق لها وقدره 50 مليون ريال بموجب شيك مصدق صادر من محكمة التنفيذ بالرياض.

وقالت الشركة العقارية السعودية في بيان على "تداول السعودية"، إن المبلغ يمثل استرداد دفعة مقدمة في اتفاقية تأسيس صندوق عقاري، لم يؤسس، أبرمت بتاريخ 26 يونيو 2015.

وأضافت "العقارية السعودية"، أن الدفعة دفعتها لشركة لمتليس السعودية للتطوير العقاري المحدودة، الطرف في الاتفاقية، مقابل تملك وحدات بالصندوق الذي كان من المزمع تأسيسه.

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وأشارت إلى أن هذا المبلغ تم إنشاء مخصص له بموجب المعايير المحاسبية خلال الأعوام 2018 و2019 و2020، وعليه فإن الأثر المالي الناتج من تحصيل المبلغ سيكون إيجابياً على قائمة الأرباح والخسائر.

وتوقعت ظهور الأثر المالي من استرداد قيمة الدفعة المقدمة على القوائم المالية للشركة خلال الربع الرابع 2021.

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