اقتصاد أميركا
ارتفاع بناء المساكن الجديدة في أميركا على غير المتوقع في ديسمبر
زاد 1.4% إلى معدل سنوي قدره 1.702 مليون وحدة الشهر الماضي
ارتفع بناء المساكن الجديدة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في ديسمبر/كانون الأول وسط اعتدال غير معتاد للأحوال الجوية في الشتاء، لكن قفزة في الأسعار قد تعرقل النشاط في الأشهر المقبلة.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن بناء المساكن الجديدة زاد 1.4%، إلى معدل سنوي قدره 1.702 مليون وحدة الشهر الماضي.
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وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يهبط بناء المساكن إلى معدل قدره 1.650 مليون وحدة.
وقفزت تصاريح بناء المساكن مستقبلا 9.1% إلى معدل قدره 1.873 مليون وحدة في ديسمبر كانون الأول.
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