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السعودية: هيئة العقار تصحّح أكثر من 380 ألف إعلان عقاري مخالف

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الهيئة العامة للعقار
الهيئة العامة للعقار
عقارات السعودية

السعودية: هيئة العقار تصحّح أكثر من 380 ألف إعلان عقاري مخالف

تصنف 1032 منشأة عقارية خلال 2021

واس

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اختتمت الهيئة العامة للعقار السعودية عام 2021، بتصحيح 380,693 إعلاناً عقارياً مخالفاً من أصل 383,466 تمثل 3.5% من حجم الإعلانات العقارية البالغة أكثر من 11 مليون إعلان عقاري رصدتها الهيئة منذ إطلاق ضوابط الإعلانات العقارية، ومعايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية، فيما باشر مركز خدمة الشركاء بالهيئة 1375 بلاغاً عقارياً من المستفيدين، والعاملين في القطاع العقاري.

وعلى صعيد متصل، أسهمت الضوابط والمعايير في حوكمة القطاع العقاري، ورفع شفافية التعاملات العقارية؛ بما يحفظ حقوق المتعاملين فيه، حيث رخّصت الهيئة منذ إطلاق الضوابط والمعايير 17 منصة عقارية إلكترونية، بعد استيفائها شروط الترخيص، وصنّفت 1032 منشأة عقارية.

وعملت الهيئة على (19724) طلباً لخدمة معلن عقاري، منها (2866) للمنشآت، وكان النصيب الأكبر للأفراد بواقع (16858)، فيما بلغ عدد المستفيدين المسجلين في خدمة عقاري (30022)، والمنشآت العقارية المسجلة (3367) منشأة، وسجلّت خدمة التفاويض (8997) تفويضاً إلكترونياً، ووصل عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري 492 نزاعاً عقارياً.

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