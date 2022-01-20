ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية 0.9% بالربع الرابع

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.9% في الربع الرابع من عام 2021، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء، في تقرير لها، اليوم الخميس، أن ارتفاع الرقم القياسي تأثر بزيادة أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.7%، كما ساهم انخفاض أسعار كل من العقارات التجارية بنسبة 0.7% والزراعية بنسبة 0.2% في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام.

مادة اعلانية

وأوضحت أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية كان هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الرابع من عام 2021، على أساس سنوي.

وسجل القطاع السكني ارتفاعاً بنسبة 1.7%، متأثراً بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 2%، وذلك على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2021، ونظراً لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.

ومن بين العقارات السكنية الأخرى، انخفضت أسعار كل من العمائر السكنية بنسبة 0.1% والفلل بنسبة 6.3% والشقق بنسبة 3.6% والبيوت بنسبة 1.4%.

وسجل القطاع التجاري انخفاضاً بنسبة 0.7% متأثراً بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.7%.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت أسعار المعارض بنسبة 0.5% في حين استقرت أسعار العمائر والمراكز التجارية، ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر.

وسجل القطاع الزراعي انخفاضاً بنسبة 0.2% متأثراً بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 0.2%.

وعلى أساس ربعي، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 0.5% خلال الربع الرابع من عام 2021 مقارنة بالربع الثالث من 2021.