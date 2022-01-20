السعودية.. توقيع 16 عقداً لتنفيذ مشاريع تطويرية في المشاعر المقدسة
ستبدأ أعمال تنفيذ المشاريع في الأيام القليلة المقبلة
وقعت شركة كِدانة للتنمية والتطوير، المطور الرئيس للمشاعر المقدسة صباح اليوم، 16 عقداً لتنفيذ عدد من المشاريع التطويرية في مشعري "منى" و"عرفات".
وتسهم المشاريع التطويرية، التي تعمل على تنفيذها "كدانة"، في تحسين منظومة الخيام الحالية وإثراء تجربة ضيوف الرحمن، وتعزيز الخدمات المساندة للمخيمات في المشاعر المقدسة.
ووقع العقود الرئيس التنفيذي لشركة كدانة حاتم بن حامد مؤمنة، مع مديري شركات المقاولات الوطنية التي رست عليها عقود تنفيذ المشاريع، وهي شركات وطنية مؤهلة ذات كفاءة وخبرة، وستبدأ أعمال التنفيذ في الأيام القليلة المقبلة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
يذكر أن هذه المشاريع هي المرحلة الأولى من أعمال التطوير التي ستشهدها المشاعر المقدسة في المرحلة المقبلة في إطار الخطة الموضوعة لتحقيق الهدف.
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