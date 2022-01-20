"إنفاذ" يعتمد ثاني منصة لإقامة مزادات الأصول الخاضعة للتصفية

اعتمد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" منصة السعودية للمزادات ثاني منصة لإقامة المزادات الإلكترونية للأصول التي يشرف على تصفيتها.

ويمكن لجميع مزودي الخدمات من وكلاء البيع المسجلين في المنصة الإلكترونية لـ "إنفاذ" البدء بإقامة المزادات العلنية الإلكترونية عبر المنصة السعودية للمزادات كأحد الخيارات التي يتيحها المركز والخاضعة لقواعد عمليات مركز الإسناد والتصفية.

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وحول أهمية هذا الاعتماد، أفاد حسين الحربي الرئيس التنفيذي لمركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" أن المركز يهدف من خلال هذه الخطوة إلى تعميق إشراك القطاع الخاص في أعمال المركز، وتعزيز التنافسية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وإتاحة خيارات متعددة لوكلاء البيع المكلفين من المركز.

وأكد عزم المركز اعتماد منصات إضافية قريبا، لتسهم جميعها في تسهيل عمليات البيع على الوكلاء وتسريع إجراءات التصفية واسترداد حقوق المستفيدين.

وتعد المزادات الإلكترونية وسيلة فاعلة في إدارة وتسويق العقارات، نظرا لسهولة التسجيل والمشاركة، إضافة إلى وصولها إلى شريحة أكبر من المشترين بما يسهم في تحقيق قيم العدالة والشفافية.

ويعد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، وبيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، الذي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو الترِكات الخاصة والأفراد، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها كمشاريع من خلال المنصة الإلكترونية بكل شفافية وتنافسية، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق.