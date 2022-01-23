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شركة "سَيف" تطلق مشروع "غاردينيا ليفينغز" في دبي بـ150 مليون درهم

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عقارات دبي
مدينة دبي
عقارات دبي

شركة "سَيف" تطلق مشروع "غاردينيا ليفينغز" في دبي بـ150 مليون درهم

دبي - العربية.نت

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أطلقت شركة "سَيف" للتطوير العقاري، إحدى الشركات المتخصصة في التطوير العقاري في دبي، مشروع "غاردينيا ليفينغز" بقيمة 150 مليون درهم في أرجان. وتعتبر "سَيف" إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيلجو ويقع مقرها في دبي.

حضر المؤتمر الصحافي لإطلاق المشروع شاهزاد ساكسينا، رئيس مجلس إدارة مجموعة سيلجو والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «سَيف»، وراهول كومار جوبتا، شريك في «سَيف»، وأمريت ساكسينا، مدير تطوير الأعمال في مجموعة "سيلجو".

ومشروع غاردينيا ليفينغز تبلغ تكلفته 150 مليون درهم وتطوره شركة "سَيف" للتطوير العقاري وهو من المباني السكنية في أرجان.

ويمتد المشروع المكون من طابق أرضي + 6 طوابق والمزود بوسائل الراحة على مساحة تتجاوز 55810 أقدام مربعة، ويضم المشروع 156 شقة، منها 90 شقة بغرفة نوم وصالة و 66 شقة مكونة من غرفتين وصالة.

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