"تصفية" تنهي أعلى صفقة عقارية في تاريخ المساهمات العقارية بالسعودية

أتمت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" أضخم صفقة عقارية على مستوى السعودية، وذلك بالمزاد العلني الذي أقيم بمحافظة الخبر لبيع أرض مساهمة شاطئ القطيف بالكامل بأكثر من 4 مليارات ريال.

وأكدت "تصفية" أن إجراءات الإفراغ ستُنْجَزُ في أسرع وقت؛ تمهيدًا لصرف حقوق المساهمين .

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يذكر أن مساحة أرض شاطئ القطيف تزيد على 5 ملايين متر مربع في جزيرة تاروت بمحافظة القطيف، مما يجعل إجمالي الأمتار المباعة من قبل "تصفية" منذ تشكيلها يتخطى حاجز الـ 57 مليون متر مربع من أراضي المساهمات في مختلف مناطق المملكة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد.

ووصلت "تصفية" إلى رقم قياسي في إجمالي المبالغ التي عملت على إعادتها لمصلحة المساهمين إذ بلغت حتى اليوم أكثر من 15 مليار ريال.