الدعم السكني.. إيداع 818 مليون ريال في حسابات المستفيدين لشهر يناير

أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم الاثنين، عن إيداع أكثر من 818 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر يناير 2022.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، إن إجمالي الدعم لشهر يناير بلغ 818 مليون ريال، خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم.

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وأضاف أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى شهر يناير 2022 تجاوز 34.3 مليار ريال، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد التزام الصندوق للعام الخامس على التوالي في إيداع الدعم السكني في موعده المحدد شهرياً دعماً لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، رفع نسبة التملك 70% نهاية 2030 وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.

وأفاد الرئيس التنفيذي للصندوق أن إجمالي المستفيدين من "القرض المدعوم" منذ إعلان التحول حتى نهاية 2021 تجاوز 600 ألف مستفيد في جميع مناطق المملكة، مؤكداً استمرارية الدعم السكني وتسهيل وتبسيط إجراءات تملك المواطنين للسكن من خلال الخيارات التمويلية والسكنية التي يوفرها برنامج القرض المدعُوم.