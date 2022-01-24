مشاريع الإسكان والبنية التحتية في الكويت تتطلب 83 مليار دولار خلال 5 سنوات

يتطلب إنجاز المشاريع الإسكانية الحالية وقيد التنفيذ، فضلا عن المرافق والبنية التحتية في الكويت نحو 25 مليار دينار (83 مليار دولار).

وتشير الإحصاءات إلى أن القسائم الموزعة تحتاج إلى نحو 3.6 مليارات دينار خلال سنتين أو ثلاث بأقصى تقدير، لتشمل القرض الإسكاني ودعم المواد الإنشائية فقط دون التزامات البنى التحتية، حيث يبلغ العدد التقريبي لقسائم المطلاع 28.3 ألف قسيمة، وجنوب غرب عبدالله المبارك 6 آلاف، وجنوب خيطان 1100 قسيمة، فضلاً عن الطلبات التي لا تزال تحت التصرف في جنوب عبدالله المبارك وجابر الأحمد وغيرهما.

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وبينت أن المشاريع قيد التوزيع حالياً في جنوب صباح الأحمد وعددها 25 ألف وحدة، وجنوب سعد العبدالله 42 ألف وحدة، تحتاج نحو 6.7 مليارات دينار على الأقل خلال 5 إلى 10 سنوات بأقصى تقدير. منوهة إلى وجود التزامات مقابل توفير تلك القسائم بتلك المناطق، تتمثل في توفير الخدمات والبنى التحتية، التي تتطلب ميزانية تصل إلى 15 مليار دينار، وفقا لجريدة القبس.

وتعني تلك الأرقام أن الملف الإسكاني سيضع الحكومة تحت ضغط المستحقين والنواب خلال السنوات المقبلة، حتى مع ارتفاع أسعار النفط (غير المستدامة) وتراجع عجز الموازنة.

ونوهت إلى أن فاتورة سنوات العجز المالي المتواصلة منذ 2015 كبيرة، إذ تقدر المتأخرات للشركات والمقاولين والمتعاقدين مع الحكومة بنحو 8 مليارات دينار (26.5 مليار دولار)، فضلاً عن المشروعات التي تعطلت أو تأجلت، إلى جانب الاحتياطي العام الذي نفد تقريباً ويحتاج إلى إعادة البناء.