الوطنية للإسكان تطلق مشروع "بيلار" على مساحة 180 ألف متر مربع في جدة

أطلقت الشركة الوطنية للإسكان (NHC)، مشروع بيلار السكني بالشراكة مع القطاع الخاص شمال مدينة جدة، ضمن ضاحية الجوهرة، أحد مشاريعها التي توفر مفهوما جديدا للسكن ضمن مرافق وخدمات سكنية متكاملة.

ويأتي المشروع على مساحة تتجاوز 180 ألف متر مربع، ويضم 618 وحدة سكنية تتوزع في 3 نماذج من العمائر ضمن خيارات ونماذج متنوعة بتصاميم عصرية وبأسعار تبدأ من 434 ألف ريال وبأقساط شهرية ميسرة.

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كما يأتي المشروع ضمن ضاحية الجوهرة، حيث وصل عدد الوحدات التي تم ضخها بها إلى أكثر من 5500 وحدة سكنية، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويتميز المشروع بتصاميمه النموذجية وفق أعلى المعايير بمساحات تتراوح بين 192 - 312 م² للوحدة، موفراً العديد من المرافق الترفيهية والمرافق التعليمية والتجارية والمرافق الصحية، إضافة إلى مراكز الإطفاء ضمن بيئة سكنية متكاملة.

ويعد هذا المشروع امتدادًا لجهود الشركة في توفير مجتمعات حيوية ذات طابع حضاري ضمن تصاميم مميزة وعصرية، وضمن خطط التوسع المستمر لزيادة المعروض العقاري وتوفير الوحدات السكنية التي تناسب احتياجات المواطنين وقدراتهم الشرائية.

وأكد الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي، أن الشركة مستمرة وملتزمة لزيادة المعروض العقاري بالمملكة ومواصلة الجهود خلال المدة المقبلة للعمل على ضخ المزيد من المشاريع السكنية ضمن مستهدفاتها لتوفير عدد من الوحدات السكنية المتنوعة التي سيصل إجماليها إلى 300 ألف خلال الخمس سنوات المقبلة، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وتهدف "الوطنية للإسكان" إلى تلبية تطلعات الأسرة السعودية من خلال الاستمرار في ضح المزيد من المجتمعات الحيوية وتمكين القطاع الخاص بتنفيذ مشاريع تسهم في رفع نسب تملك المسكن الأول للمواطنين وتوفير خيارات واسعة ومتنوعة تناسب جميع شرائح المجتمع، وبأسعار تنافسية، وبنية تحتية قوية تعزز من جودة الحياة.