دبي.. تصرفات عقارية بقيمة ضخمة خلال عام 2021

أظهر العام الماضي 2021 أداء استثنائياً لسوق دبي العقاري، مدعوماً بالنتائج والأرقام التي حققها شهر ديسمبر الفائت، سواء على صعيد المبايعات العقارية، أو أرقام المؤشر الشهري، إذ شهد ديسمبر تسجيل مبايعات عقارية وصلت إلى 5.601 مبايعة بقيمة 15.68 مليار درهم، ما ساهم في ارتفاع التصرفات العقارية خلال 2021 إلى أكثر من 84.196 تصرفاً بقيمة 300 مليار درهم، وهي القيمة السنوية الأعلى على الإطلاق، في تاريخ الإمارة.

شهد ديسمبر أيضاً تسجيل المؤشر الإجمالي لـ 1.156 نقطة بسعر 1.115.937 درهماً، ما يجعله الأعلى منذ فبراير 2019 من حيث أرقام المؤشر، والأعلى من حيث القيمة منذ أغسطس 2018. وذلك حسب بيانات النسخة الثانية والعشرين من المؤشر الرسمي لأسعار البيع في دبي، الذي أطلقته «أراضي دبي» بالتعاون مع "بروبرتي فايندر" بحسب صحيفة "البيان".

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تؤكد بيانات المؤشر الذي يتّخذ من 2012 سنة الأساس، ومن يناير 2012 شهر الأساس، ومن الربع الأول 2012 ربع الأساس، أن عام 2021 أنهى نتائجه بأرقام قياسية، من شأنها أن تنعكس إيجاباً على 2022، الذي يعدّ العام الأول في الرحلة نحو الخمسين عاماً المقبلة، والتي تسعى خلالها دبي والإمارات إلى بناء أفضل اقتصاد على مستوى العالم.