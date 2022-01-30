صفقة عقارية كبرى شرق الرياض ترفع قيمة صفقات القطاع التجاري 26.2%

استفادت السوق العقارية المحلية في السعودية للأسبوع الثاني، من تنفيذ صفقة عقارية تجارية كبيرة لمخططي أراضي في شرق مدينة الرياض بإجمالي قيمة نحو 1.3 مليار ريال، لتحافظ بهما على مستواها المسجل خلال الأسبوع الأسبق، حيث سجلت نموا أسبوعيا طفيفا بلغت نسبته 0.9%، واستقرت وفقا لذلك عند أدنى من مستوى 6 مليارات ريال، بالاعتماد الأكبر على تنفيذ تلك المبايعة الكبيرة الحجم لمخططين تجاريين للأراضي في شرق مدينة الرياض بتاريخ 23 يناير.

وقع المخطط الأول في حي القادسية والآخر في حي الشرق بمساحة إجمالية تجاوزت 3.9 مليون متر مربع، وليبلغ المتوسط العام لسعر المتر المربع نحو 329 ريالا للمتر، وقد شكلت قيمة هذه الصفقة العقارية نحو 45.6%، من إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري خلال الأسبوع الماضي.

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وبحسب صحيفة "الاقتصادية" أدى تنفيذ المبايعة التجارية أعلاه في شرق مدينة الرياض إلى ارتفاع قيمة صفقات القطاع التجاري للأسبوع الثاني تواليا، وتسجيله نموا أسبوعيا قياسيا وصلت نسبته إلى 26.2%، وهو ما أسهم بصورة كبيرة في محافظة إجمالي السوق العقارية على وتيرة النمو للأسبوع الثاني تواليا. حيث في المقابل، سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 11.7%، لتنخفض مستوياتها مجددا لما دون 3.0 مليارات ريال، وتبعها في الاتجاه ذاته إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي، الذي سجل انخفاضا أسبوعيا قياسيا وصلت نسبته إلى 37.1%.

جاء تصاعد قيمة صفقات القطاع التجاري طوال الأسبوعين الماضين لافتا على مستوى إجمالي أداء السوق العقارية المحلية، وحسبما أظهرت بيانات السوق منذ مطلع العام الجاري الجديد، فقد أسهم هذا التحسن الكبير في القطاع التجاري في محافظة السوق على استقرارها وإن كان مائلا للتراجع على المستوى الإجمالي، الذي تزامن مع التراجع المستمر لعدة أسابيع مضت على مستوى القطاعات السكني والزراعي والصناعي، وهو ما أكده تصاعد مساهمة قيمة صفقات القطاع التجاري في إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية، التي ارتفعت من مستويات كانت أدنى من ثلث قيمة صفقات السوق إلى أن وصلت لنحو نصف قيمة الصفقات.

كما يعكس تنفيذ مثل تلك الصفقات الكبيرة سواء من قبل شركات تطوير أو تكتلات عقارية، نشوء توجهات إيجابية في السوق العقارية المحلية، تستهدف الانتفاع واستخدام تلك المساحات الشاسعة من مخططات الأراضي، وفقا لما اقترنت به إعلانات تلك الصفقات عن الاستعداد لتنفيذ عديد من المشاريع الإسكانية الكبيرة، التي تضم آلاف الوحدات السكنية إضافة إلى العديد من المرافق والمراكز التجارية، وكل ذلك يصب بكل تأكيد في زيادة المعروض من المنتجات العقارية المتنوعة، وتحديدا المنتجات العقارية السكنية.