مدير JLL بمصر للعربية: عقارات هذه المناطق ستكون الأكثر ارتفاعاً

توقع مدير شركة JLL في مصر في مقابلة مع "العربية" أيمن سامي، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في مصر قويا، مع توقعات ارتفاع الأسعار للعام الحالي بسبب التضخم وعوامل أخرى منها زيادة الطلب.

وأشار إلى أن القاهرة الكبرى ستشهد معدلات ارتفاع في الأسعار، بجانب نمو قوي على الساحل الشمالي ومناطق البحر الأحمر والجونة، وشرق القاهرة، مع التوسعات باتجاه العاصمة الإدارية الجديدة، لتكون زيادة الأسعار في هذه المناطق أكبر من غيرها بسبب عوامل الجذب فيها.

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واستعرض سامي توقعات JLL بصعود أسعار المساحات التجارية في مصر خلال عام 2022 بسبب التصاعد السنوي المرتبط بالتضخم والمضمّن في معظم عقود الإيجار.

وذكر أن قطاع تجارة التجزئة شهد تحسنا ملحوظا العام الماضي مع انتعاش الطلب وإطلاق المشروعات الجديدة جزئيًا خلال العام، موضحا أن مفاهيم جديدة للأغذية والمشروبات والترفيه من قبل الملاك، ساعدت في زيادة الإقبال، وكذلك زيادة مدة زيارة العملاء للمراكز التجارية.

كما توقع استمرار الملاك في تقديم حوافز، مثل المساهمة في الإنفاق الرأسمالي لتجهيزات المتاجر، وزيادة اعتماد نموذج مشاركة الإيرادات، مرجحا أن يستفيد تجار التجزئة من زيادة الإنفاق الاستهلاكي خلال العام الحالي والمقبل، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ.

وأفاد بأن قطاع التجزئة أيضا إلى مراعاة الضغوط التضخمية التي من المتوقع أن تؤدي إلى سيطرة المستهلكين على الإنفاق على السلع غير الأساسية على المدى القصير، وبالنسبة للقطاع الفندقي توقع إضافة 900 غرفة فندقية جديدة في مصر خلال 2022.

وقال إن العام الماضي شهد إضافة نحو 250 غرفة فندقية، وبلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية بالقاهرة نحو 28 ألف غرفة، مثلما سجل معدل إشغال الفنادق في القاهرة 48% في نهاية نوفمبر 2021 وهو أعلى بكثير من معدل 28% في الفترة المماثلة من 2020.

وفي قطاع المكاتب الإدارية قال سامي إنه جرى تسليم نحو 253 ألف متر مربع من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير خلال العام الماضي، ليصل إجمالي مخزون المكاتب في القاهرة إلى 1.6 مليون متر مربع.

ورجح ان تستمر النظرة الإيجابية خلال 2022 مع أكثر من 257 ألف متر مربع من المساحات المتوقع تسليمها هذا العام، مشيرا إلى أنه خلال العام الماضي، شهد السوق العقاري استكمال بناء 19 ألف وحدة سكنية، ليصل إجمالي المخزون السكني في القاهرة إلى حوالي 227 ألف وحدة.

وأفاد بأن متوسط أسعار الوحدات السكنية شهد زيادة سنوية بنسبة 7 و8% في مدينة 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة على التوالي.