ملكية ريت تستحوذ على عقار جديد بالرياض مقابل 335 مليون ريال

أعلنت شركة ملكية للاستثمار، بصفتها مدير ومشغل صندوق ملكية عقارات الخليج ريت، عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على عقار جديد لصالح الصندوق بقيمة 335 مليون ريال غير شاملة الضريبة.

وأفادت "ملكية للاستثمار"، في بيان لها "تداول السعودية"، اليوم الأحد، بأن العقار هو عقار الجادة التجاري الفندقي الواقع بحي قرطبة بمدينة الرياض.

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وذكرت أن العقار مدر للدخل ومتنوع الأنشطة يقع على طريق الثمامة بالقرب من طريق المطار ويحتوي على وحدات تأجيرية منها مطاعم ومقاه ومعارض ومكاتب وفلل وفندق خمس نجوم.

وسيتم تشغيل الفلل والفندق من قبل المشغل العالمي "راديسون بلو" حسب الاتفاقية الموقعة مع المشغل لمدة 15 سنة.

وتبلغ مساحات البناء في العقار 33 ألف متر مربع، ومساحة الأرض 21.671 ألف متر مربع.

ويبلغ الدخل التأجيري السنوي المتوقع للعقار عند نسبة إشغال 100% للجزء التجاري ومعدل نسب الإشغال المعتادة للفنادق هو مبلغ 26.3 مليون ريال، مع العلم بأن العقار بدأ تشغيله مؤخراً.

وتبلغ نسب الإشغال للوحدات التجارية والمكاتب حالياً 60%، وبدأ تشغيل الفندق تشغيلاً تجريبياً في شهر يونيو 2021.

وبينت "ملكية للاستثمار"، أن الاستحواذ على العقار سيتم على مرحلتين؛ المرحلة الأولى نقداً من خلال التمويل المتاح للصندوق للاستحواذ على ما نسبته 63.61% من العقار.

وستتم المرحلة الثانية من الاستحواذ على النسبة المتبقية من العقار عن طريق زيادة رأس مال الصندوق من خلال الاشتراك العيني من قبل مالكي العقار بقيمة 35 مليون ريال وجمع المبلغ المتبقي من خلال الطرح النقدي وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة حسب المتطلبات النظامية.

توقع مدير الصندوق أن يكون أثر الاستحواذ على الصندوق إيجابياً من خلال زيادة التنوع في أنشطة العقارات وتوزيعها الجغرافي لاسيما زيادة وزن عقارات الصندوق في العاصمة الرياض، وتواجد العقار في منطقة قريبة من مطار الملك خالد ومشروع روشن ومحطة قطار سار والجامعات وعدد من نقاط الجذب الرئيسية الأخرى.

وأوضح مدير الصندوق أنه من المتوقع أن يكون للاستحواذ أثر إيجابي متوقع على عوائد الصندوق.