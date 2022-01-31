آركابيتا تستحوذ على "نايشنوايد" .. ثاني أكبر شركة للتقييم العقاري بأميركا

أعلنت شركة الاستثمارات البديلة "آركابيتا غروب هولدنغز" "آركابيتا"، اليوم الاثنين، استحواذها على حصة مسيطرة في شركة نايشنوايد بروبرتي أبرايزل سيرفسز، أل أل سي "نايشنوايد"، ثاني أكبر شركة في قطاع إدارة التقييم العقاري في الولايات المتحدة، والتي تقدم خدماتها لمؤسسات الرهن العقاري في جميع الولايات الأميركية.

وتمتلك "نايشنوايد" تملك شبكة تضم أكثر من 15,000 خبير تقييم عقاري مرخص له بمزاولة المهنة، وتشمل قائمة عملائها أكثر من 100 مؤسسة إقراض كبرى، بالإضافة إلى 21 مؤسسة من أكبر 25 مؤسسة مقدمة لقروض الرهن العقاري للشركات في الولايات المتحدة، والتي تتميز بقدرتها على إنجاز أعمال التقييم العقاري بسرعة قياسية ومعدلات دقة أعلى مقارنةً بالشركات الأخرى العاملة في هذا القطاع.

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يشار إلى أن "نايشنوايد" قد استكملت خمس صفقات استحواذ على شركات مماثلة في نفس القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، وقد نمت إيراداتها بمعدل سنوي مركب بلغ 14.3% على مدى السنوات الأربع الماضية، وهو الأمر الذي يدعم توقعات إدارة "نايشنوايد" بنمو إيرادات الشركة وأرباحها المعدلة قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاكات والإطفاءات للعام 2021 لتصل إلى 144 مليون دولار و15 مليون دولار على التوالي.

وقال عاطف أحمد عبدالملك، الرئيس التنفيذي لمجموعة "آركابيتا"، في بيان إن عملية الاستحواذ "متوافقة مع استراتيجيتنا الهادفة إلى الاستثمار في الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة والتي تتركز على الاستحواذ على شركات خدمات تجارية وإمداد لوجستي غير كثيفة الأصول، كما أنها تتيح لنا أيضًا تسخير خبراتنا الواسعة ودرايتنا الشاملة في القطاع العقاري على المستوى العالمي".

وقال نيل كارتر، العضو المنتدب ورئيس قطاع الاستثمار في الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة بمجموعة "آركابيتا": "تمثل شريحة العقارات السكنية فئة الأصول الأكبر في الولايات المتحدة، وهي تتميز بعوامل أساسية سليمة يحفّزها النمو السكاني وعلى الأخص في شريحة مشتري المنازل وزيادة مشاريع بناء المنازل الجديدة، والتي يتزايد معها الإقبال على الحصول على خدمات التقييم العقاري التي تعتبر شرطا رقابيا إلزاميا لتقديم قروض الرهن العقاري لأغراض شراء المنازل الجديدة وإعادة تمويل القروض الحالية، وتنفيذ عمليات إغلاق الرهن. وقد وصل حجم سوق خدمات التقييم العقاري إلى 7.5 مليار دولار، بمعدل نمو تراكمي بنسبة 32% منذ العام 2008".