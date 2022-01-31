تطوير مخطط سكني يوفّر 1665 أرضاً لمستفيدي "سكني" بمنطقة عسير

تسلّمت وكالة الأراضي والمساحة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، مخطط "شرفات الوادي" الواقع في محافظة بلقرن بمنطقة عسير، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطوير البنية التحتية من سفلتة وتسوية وتصريف للسيول وغيرها، ضمن الجهود المبذولة لتطوير عدد من المخططات السكنية وإتاحة حجزها إلكترونياً لمستفيدي "سكني" بجميع مناطق المملكة.

ويُوفّر مخطط "شرفات الوادي" 1665 أرضاً سكنية على مساحة تتجاوز 2.3 مليون متر مربع، ويأتي امتداداً لأكثر من 150 مخططاً سكنياً تابع للوزارة، وتحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، بتوفير الحلول السكنية والتمويلية المستدامة عبر بناء الأنظمة والتشريعات لرفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.

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وتُتيح البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" خاصية اختيار المخطط السكني والأراضي المناسبة بعد معاينة مواقعها من قبل مستفيدي خيار الأراضي السكنية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وكذلك إصدار عقودها إلكترونياً في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد الأسر السعودية المستحقة على التملك بالاستفادة من خيارات (البناء الذاتي، والوحدات السكنية تحت الإنشاء، والوحدات الجاهزة، والأراضي السكنية)، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويُمكن للأسر المستفيدة المُسجلة في برنامج "سكني" زيارة البوابة الإلكترونية ثم اختيار "الحلول السكنية" ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية أو الدخول المباشر على الرابط واختيار المخطط والأرض السكنية المناسبة، واستكمال إجراءات توقيع العقود إلكترونياً، تمهيداً للبدء في إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.

يُذكر أن برنامج "سكني" أعلن عن تحقيق مستهدفاته للعام الماضي 2021 بخدمة أكثر من 225 ألف أسرة منها 186 ألف أسرة سكنت منازلها، ويستهدف "سكني" خدمة 180 ألف أسرة جديدة خلال العام 2022 منها 150 ألف تسكن منازلها، وتقديم أكثر من 100 ألف قرض عقاري مدعوم ضمن حلوله المتنوعة بالشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين من القطاع الخاص لتلبية تطلعات الأسر السعودية ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة.