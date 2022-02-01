"المياه الوطنية" والهيئة السعودية للمهندسين تبرمان مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات 

وقعت شركة المياه الوطنية، والهيئة السعودية للمهندسين، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم للتعاون ونقل المعرفة في البرامج البحثية، وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.

وقال الرئيس التنفيذي المكلف لشركة المياه الوطنية المهندس نمر بن محمد الشبل، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار جهود الطرفين لدعم التعاون المشترك، وتنص على التفاهم والتعاون في المجالات الإحصائية والبحثية، والنشر والتوعية والدراسات الميدانية والزيارات الرسمية، وتبادل الخبرات والمعلومات المختلفة لدى الطرفين، مفيدًا أن الطرفين سيتعاونان من أجل تنسيق الخدمات التدريبية والاستشارية، وأي أنشطة أخرى مشتركة، كما تنص المذكرة على تأهيل المهندسين والفنيين التابعين للشركة للحصول على رخصة مزاولة المهن الهندسية بما يدعم تحقيق رؤية المملكة 2030.

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من جانبه، قال الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين، المهندس عبد الناصر بن سيف العبداللطيف، إن مذكرة التفاهم ستسهم في نقل المعرفة، ومواكبة التقنيات الحديثة وتوطينها، وفتح آفاق بحثية في مجالات متقدمة، للاستفادة منها في تطوير القطاعات الخدمية، مشيرًا إلى أنها ستتيح آفاقًا بحثية واسعة خصوصًا في قطاعي المياه والخدمات البيئية، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكّد المهندس العبد اللطيف أهمية التعاون في تقديم المشورة والدعم بما يخدم مجالات وأهداف الطرفين حسب الأنظمة، وذلك من خلال عقد اجتماعات تنسيقية بشأن الأعمال المشتركة، إضافةً إلى أن المذكرة ستسهم في رفع مستوى الجاهزية عبر محتوى البرامج الهندسية لدى الكوادر الوطنية الهندسية، والتعاون والعمل على دعم البرامج والمبادرات الممكنة لرؤية المملكة 2030 لتحقيق مستهدفاتها بما يتعلق بالتوطين ولتمكين الكوادر الوطنية وتعزيز مشاركتهم في تنمية الوطن.