مبيعات عقارية في دبي بأكثر من مليار درهم خلال يوم واحد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس الثلاثاء، أكثر من ملياري درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 368 مبايعة بقيمة 1.03 مليار درهم منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 243.36 مليون درهم و323 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 787.91 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 43 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة المركاض.

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وتصدرت منطقة سيح شعيب 1 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 1مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 98 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 69 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 55 مبايعة بقيمة 75 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 53 مبايعة بقيمة 91 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 943.51 مليون درهم منها 11 رهن أراض بقيمة 249.81 مليون درهم و55 رهن فلل وشقق بقيمة 693.7 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة السوق الكبير بقيمة 300 مليون درهم وأخرى في منطقة جميرا الثانية بقيمة 172 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 76.71 مليون درهم كان أهمها بمنطقة ورسان الرابعة بقيمة 36 مليون درهم وأخرى في منطقة أم سقيم الأولى بقيمة 25 مليون درهم.