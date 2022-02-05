"دار الأركان" السعودية تفتتح مكتباً في بكين لتعزيز التعاون الاستراتيجي

أعلنت "دار الأركان" الشركة العقارية الرائدة في السعودية مواصلة زخم نموها الديناميكي عبر الإعلان عن افتتاح مكتبها في العاصمة الصينية بكين.

تنسجم هذه الخطوة مع سياسة التوسع الاستراتيجي التي تتبناها الشركة، كما تدعم التوجه الرامي لترسيخ مكانة العلامات التجارية السعودية الرائدة عالمياً.

مادة اعلانية

سيقدم مكتب "دار الأركان" الجديد في بكين خدمات متنوعة تسمح بإقامة مشاريع مشتركة بين الشركة وأهم المطورين العقاريين الصينيين لدعم السوقين الصينية والسعودية، مما يعزز سبل التعاون بين الطرفين ويشجع فرص الاستثمار والتبادل المعرفي.

سيركز المكتب بشكل أساسي على تشجيع مشاريع التعاون والشراكات داخل قطاعي العقارات والتكنولوجيا لتبادل وتنفيذ أفضل الممارسات العالمية المتبعة في كل من هذين القطاعين.

كانت "دار الأركان" قد عيّنت مؤخراً جواو جيانتشنغ كمدير عام لمكتبها في بكين لقيادة عمليات الشركة في الصين.

قال جيانتشنغ في بيان صحافي: "على مدار تاريخها الممتد على 27 عاماً في السعودية، لطالما عرفت "دار الأركان" بنهجها المتميز لتحقيق التنمية، إلى جانب توفير تقنيات جديدة والارتقاء بمعايير قطاعي العقارات والتكنولوجيا في المملكة.

سيوفر مكتب "دار الأركان" الجديد مركزاً لدعم الشركات والمستثمرين الصينيين الذين يتطلعون إلى التوسع وتأسيس الشركات واغتنام فرص الاستثمار في المملكة. وسيساهم المكتب في تسهيل سبل دخول المملكة من خلال إتاحة الوصول إلى المعلومات والتصاريح والمعرفة القانونية والمالية المطلوبة، فضلاً عن دعم الشراكات والمتطلبات الأخرى.