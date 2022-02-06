انخفاض قيمة صفقات السوق العقارية في السعودية 29.3 % خلال أسبوع

سجل نشاط السوق العقارية المحلية في السعودية انخفاضا قياسيا خلال الأسبوع الماضي بنسبة وصلت إلى 29.3 %، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 6.8%، واستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية مع نهاية الأسبوع عند مستوى أدنى من 4.5 مليار ريال.

ويعزى هذا التراجع في نشاط السوق إلى عودتها إلى أدائها المعتاد، بعد انتهاء أثر تنفيذ عدة صفقات عقارية تجارية خلال الأسبوعين ما قبل الماضيين، وصل إجمالي قيمتها إلى أعلى من 2.4 مليار ريال.

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وتركز الانخفاض على مستوى القطاعات الرئيسة للسوق على كل من القطاعين السكني والتجاري، مقابل ارتفاع إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي، حيث انخفضت قيمة صفقات السكني للأسبوع الثاني تواليا 1.2 %، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق 4.6 %، استقرت على أثره قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع عند أدنى من 3.1 مليار ريال (69.0 % من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية. كما انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية وصلت إلى 63.6 %، مقارنة بارتفاعها القياسي خلال الأسبوع الأسبق 30.9 %، واستقرت وفقا لتلك التطورات عند مستوى 1.1 مليار ريال (23.8 % من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

في المقابل، سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا 18.1 %، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق 33.8%، وليستقر على أثره إجمالي قيمة الصفقات العقارية للقطاعين عند 321 مليون ريال (7.2 % من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).

أما على مستوى أداء بقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية فقد ارتفع عدد الصفقات العقارية 0.6 %، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى ستة آلاف صفقة عقارية. وبالوتيرة نفسها، ارتفع عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي 0.9 %، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 6.2 ألف عقار مبيع، بينما انخفض إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي 2.8 %، واستقر بدوره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 22.7 مليون متر مربع.