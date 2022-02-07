أسعار المنازل في بريطانيا تفقد الزخم بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة

تباطأ نمو أسعار المنازل في المملكة المتحدة خلال يناير، قبل تراجع متوقع مع الارتفاع الإضافي في تكاليف المعيشة.

وانخفض نمو أسعار المنازل على أساس شهري إلى 0.3% من 1.1% في ديسمبر، وهي أبطأ وتيرة منذ يونيو، وفقًا لمزود الرهن العقاري "هاليفاكس".

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مع ذلك، ارتفع متوسط ​​سعر العقارات إلى 276759 جنيهًا إسترلينيًا في الشهر الماضي، بزيادة قدرها 24500 جنيه إسترليني عن نفس الفترة من العام الماضي وأعلى بـ 37500 جنيه إسترليني مما كان عليه قبل عامين.

قال راسل جالي، العضو المنتدب في هاليفاكس، إن القدرة على تحمل التكاليف كانت "عند مستويات منخفضة تاريخيًا"، وفق ما نقلته "فاينانشال تايمز".

وأضاف: "على الرغم من المستويات القياسية للمشترين لأول مرة العام الماضي، لا تزال الأجيال الشابة تواجه عوائق كبيرة لملكية المنازل حيث لا تزال متطلبات الإيداع صعبة".

وظل معدل النمو السنوي ثابتًا عند 9.7%.

كانت لندن مرة أخرى المنطقة الأضعف أداءً في المملكة المتحدة، مع نمو أسعار المنازل بنسبة 4.5%، أي حوالي ثلث الوتيرة في ويلز، حيث يستمر التحول إلى العمل من المنزل في دفع الطلب بعيدًا عن المدينة.

لكن، واصلت العاصمة اتجاهها الصعودي الأخير مع تسارع التضخم السنوي لأسعار المنازل للشهر الثالث على التوالي، وهي الآن أقوى أداء منذ أكثر من عام.