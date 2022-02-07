عقبة أمام لندن لمعاقبة ملاك العقارات الروس
غياب سجل الملكيات الأجنبية يعيق تتبع مالكي العقارات بلندن
قال عمدة لندن صادق خان إنه من المستحيل معاقبة الملاك الروس من دون معرفة الأصول التي يمتلكونها، داعياً الحكومة البريطانية للوفاء بوعدها الذي قطعته بإنشاء سجل للملكيات الأجنبية للعقارات كما اقترحت وزارة الخزانة عام 2013.
وكانت وزيرة خارجية بريطانيا ليز تروس قد هددت الأسبوع الماضي بفرض عقوبات على حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذين يملكون عقارات في لندن، في حال غزت القوات الروسية أوكرانيا.
لكن بحسب الخبراء، قد يصعب ذلك بسبب امتلاك الكثير من الروس عقارات في لندن من خلال شركات وهمية.
وقالت منظمة الشفافية الدولية التي تكافح الفساد، إن روساً متهمين بالفساد أو بعلاقات لهم مع الكرملين، يمتلكون نحو 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.8 مليار يورو، ملياري دولار) بشكل عقارات في بريطانيا.
وقرابة مليار جنيه من المبالغ الإجمالية تمتلكها شركات في "ملاذات سرية" هي أيضاً أراضٍ بريطانية ما وراء البحار، وخصوصاً الجزر العذراء البريطانية وجزيرة آيل أوف مان، بحسب المنظمة.
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