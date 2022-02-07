"إنفاذ" يشرف على 5 مزادات عقارية في مختلف مناطق السعودية

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" في السعودية عن إشرافه على 5 مزادات علنية إلكترونية وحضورية، تقام على عقارات في مختلف مناطق المملكة، وذلك في الفترة ما بين 7 – 14 من شهر فبراير لعام 2022.

وتعرض المزادات 32 فرصة عقارية، تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية، وفلل، وعمائر، ومجمعات تجارية، في 7 مدن ومحافظات مختلفة في المملكة.

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وتبدأ المزادات بمزاد كنوز الزلفي الإلكتروني الذي يقام على 6 عقارات متنوعة بمحافظة الزلفي، ثم مزاد شمال المملكة الإلكتروني المقام على 6 عقارات بمدينة تبوك، ثم مزاد مكارم جدة الحضوري المقام على 5 عقارات بمدينة جدة، ومزاد مشارف الغربية الثاني الحضوري المقام على 10 عقارات في الطائف، ومزاد ساجر الإلكتروني المقام على 5 فرص عقارية بمركز ساجر، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويُعَد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، الذي يُسنَد إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو الترِكات الخاصة والأفراد، وذلك بتعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، بطرحها عبر المنصة الإلكترونية بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.