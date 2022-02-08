.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

جبل علي تتصدر عدد مبايعات العقارات بدبي

  • الخط
قرية جبل علي
قرية جبل علي
دبي

جبل علي تتصدر عدد مبايعات العقارات بدبي

1.5 مليار درهم تصرفات عقارية يومية في الإمارة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تجاوزت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي الاثنين، 1.5 مليار درهم مع تسجيل 412 مبايعة بقيمة 1.1 مليار درهم، منها 76 مبايعة للأراضي بقيمة 432.33 مليون درهم و336 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 668.88 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 61 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في حدائق الشيخ محمد بن راشد.

تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 167 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم.

وبلغت الرهونات 350.75 مليون درهم منها 17 رهن أراض بقيمة 63.75 مليون درهم و69 رهن فلل وشقق بقيمة 287 مليون درهم، وشهدت الهبات تسجيل 32 هبة بقيمة 79.67 مليون درهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا يغازل ماكرون القيصر بوتين ويخسر الحلفاء؟ لماذا يغازل ماكرون القيصر بوتين ويخسر الحلفاء؟
اكتشف المزيد