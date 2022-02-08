وزير الإسكان السعودي يعتمد استراتيجية المدن الذكية

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم الثلاثاء، استراتيجية المدن الذكية، التي تهدف إلى تحويل خدمات القطاع البلدي والسكني إلى "خدمات ذكية"، من خلال استخدام التقنيات الرقمية وتقنيات إنترنت الأشياء؛ لتوفير الخدمات المعزّزة للازدهار الاقتصادي، والاستدامة البيئية، والإشراف الحكومي الفاعل، إذ تم بناء الاستراتيجية بمشاركة جميع الأمانات في القطاع البلدي.

وبحسب بيان لوزارة الإسكان، فإنه جرى تطوير استراتيجية خاصة بكل أمانة تشمل خارطة طريق تمتد إلى 2030، وتحديد ست أهداف تراعي أولويات وتحدّيات كل منطقة.

مادة اعلانية

وأوضحت الوزارة، أنه بحلول 2030 سيتم إطلاق أكثر من 50 مبادرة في 9 قطاعات، منها: (المواقف الذكية، والأنظمة الذكية للمحافظة على البيئة والتخلص من النفايات، والإسكان والإدارة المجتمعية الذكية، الأنظمة الذكية لإدارة الأراضي والأصول، الأنظمة الذكية لتحسين المشهد الحضري، والتخطيط العمراني)، مؤكدة سعيها من خلال استراتيجية المدن الذكية إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، وهي (تحسين جودة حياة المواطنين، تحقيق الاستدامة المالية، وتحسين جودة الخدمات المقدّمة).

يذكر أن المدن الذكية ستسهم في خلق الحلول للتحديات الصعبة المرتبطة بالتطور، ومن أهمها (مشكلات الاستدامة والازدحام، النقل، واستخدام الطاقة)، كما أنها تسعى إلى تحسين جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.